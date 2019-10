Brabanders bij bouwprotest in Den Haag: ‘Er moet iets gebeuren’

De Brabantse bouwers en grondverzetters vertrokken woensdagochtend massaal richting Den Haag. Sommige van hen zelfs midden in de nacht om zeker te zijn van een plekje voor hun machine op het Malieveld. Hun missie: de regering laten weten dat ze helemaal verstrikt zijn in recente regels rondom de afvoer van grond, de zogenaamde PFAS-regeling. Samen met de stikstofregels legt de regering inmiddels het werk van velen lam.

Of Bredanaar Arjen Coremans al op het Malieveld staat? ,,Ja, hoor je dat niet dan?”, roept hij door de telefoon. Kabaal klinkt, onder meer van het wagenpark dat hij vanuit Breda richting Den Haag dirigeerde. Samen met bouwbedrijven uit de regio trok Cormans in een stoet van veertig wagens richting het Malieveld.

‘Er moet iets gebeuren’

Het was vroeg vannacht, om 3 uur verzamelden de bouwvakkers zich al op het terrein van zijn bedrijf, Gebr. Coremans BV in Breda. ,,Om 04.00 uur stonden we bij het Malieveld al in de file”, zegt Coremans. ,,Blijkbaar waren we niet de enigen die van plan waren zo vroeg te vertrekken.” Waarom hij op het Malieveld staat? ,,Om de strenge PFAS-norm aan te passen. Die is niet werkbaar voor ons.” Hoe hij dat voor elkaar wil krijgen? ,,Door samen met alle anderen hier te laten zien dat wij het er niet mee eens zijn. Er moet iets gebeuren.”