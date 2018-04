Brabander wint 2,7 miljoen euro in Holland Casino Eindhoven

UPDATE Veel waterover­last in grote delen van Nederland door noodweer

7:55 In grote delen van Nederland is zondagnacht wateroverlast ontstaan door de hevige onweersbuien die over het land trokken. Met name in de provincie Limburg was het raak. Zo staan er in Roermond huizen blank, en moest de brandweer bij een zorgcentrum in de stad uitrukken voor het overtollige water.