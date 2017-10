Brabander wil ook in de toekomst zijn auto niet uit

Dat staat in het rapport ‘De toekomst van mobiliteit’, dat is opgesteld door de provincie. Daaruit blijkt ook dat vier op de vijf Brabanders vindt dat de overheid de aanschaf van elektrische auto’s moet stimuleren.

Volledig scherm © Provincie Brabant

Wat ook opvalt: de Brabander is heel erg blij met zijn eigen auto. 66 procent zegt dat ze heel erg aan hun auto zijn gehecht. Dat heeft gevolgen: 62 procent ziet niks in een deelauto. Nu niet en in de toekomst niet.

Een op de drie Brabanders wil het overwegen, maar wel onder strikte voorwaarden. ,,Als een deelauto goedkoper is dan mijn huidige auto, dan ben ik direct om. Maar dan moet er wel een trekhaak onder zitten voor mijn kar met surfplank’’, zegt een autobezitter uit Teteringen in het onderzoek.

Weinig vertrouwen

Volgens verkeersexperts heeft de zelfrijdende auto de toekomst, maar de Brabantse automobilist moet het allemaal nog zien gebeuren. De helft heeft namelijk weinig vertrouwen in de veiligheid van zelfrijdende auto’s. De Brabander wil de aanschaf pas overwegen, wanneer de kans op ongelukken kleiner is dan met een gewone auto.

Wat overigens opvalt is dat mensen ‘van buiten de stad’ meer vertrouwen hebben in zelfrijdende auto’s, dan automobilisten uit de grotere steden.

De vraag is: wat gaat de provincie Brabant doen met deze gegevens? De Bredase verkeersgedeputeerde Christophe van der Maat constateert dat ‘de toekomst van mobiliteit voor veel Brabanders nog een ver-van-mijn-bedshow’ is. En dat terwijl Brabant elk jaar zo’n 400 miljoen euro investeert in het verkeer.

Maar de ontwikkelingen laten zich niet tegenhouden. ,,Over tien, twintig jaar stappen we in een zelfrijdende bus of auto, pakken we een e-bike en hebben we één abonnement op mobiliteit. Ons pakketje dat is besteld via internet wordt misschien wel bezorgd met een drone’’, voorspellen de onderzoekers.

Dus heeft de provinciebestuurder zes speerpunten opgesteld (zie kader). Overigens benadrukt Van der Maat dat het níet gaat om nieuw beleid. ‘De toekomst van mobiliteit’ moet vooral een indruk geven van wat de Brabander zelf wil.

Quote De toekomst van mobiliteit is voor veel Brabanders nog een ver-van-mijn-bed­s­how. Verkeersgedeputeerde Christophe van der Maat

Toch is de gedeputeerde ambitieus. Zo wil hij dat de Brabander minstens dertig procent van zijn reizen op de fiets aflegt. Nu is dat iets meer dan een kwart. Om de fiets populairder te maken komen er negen snelfietsroutes bij.

Volledig scherm Een fietser op een speed pedelecs manouvreert zich door het verkeer. Als het aan de provincie Brabant ligt mogen deze 'speed e-bikes' ook op superfietspaden. Maar dan moeten de verkeersregels wel worden aangepast. © ANP Ook speed-pedelecs, waarmee snelheden tot 45 km/u kunnen worden gehaald, mogen daar gebruik van maken. Nu gelden voor die dingen nog dezelfde regels als voor bromfietsen, maar Van der Maat wil dat die worden aangepast.

En dan is er nog de bus. Er wordt relatief weinig gebruik van gemaakt. Toch vindt slechts een klein deel van de Brabanders dat de overheid moet stoppen met busvervoer op plekken met weinig reizigers.

Een lastige spagaat. Maar Van der Maat gaat er mee aan de slag. Hij gaat het openbaar vervoerbeleid ‘aanscherpen’. Volgend jaar wordt bekend welke gevolgen deze ‘aanscherping’ heeft voor de Brabantse buslijnen.

De zes 'speerpunten' van

Christophe van der Maat

1. Brabant wordt klaargemaakt voor de zelfrijdende auto.

2. Openbaar vervoer wordt een kwestie van maatwerk.

Volledig scherm Christophe van der Maat, gedeputeerde © peter van trijen/het fotoburo 3. Om de binnensteden bereikbaar en leefbaar te houden moeten logistiek en distributie slimmer worden. Zo wordt er gedacht aan vrachtwagens die als een treintje achter elkaar aanrijden.

4. De provincie streeft naar een duurzaam mobiliteitssysteem. Dat betekent in ieder geval dat er minstens negen snelfietsroutes worden aangelegd, dat er laadpalen komen voor 100.000 auto’s, dat stads- en streekbussen in 2025 nul procent aan uitlaatgassen uitstoten en dat beheer en onderhoud van de infrastructuur in 2050 volledig CO2-neutraal is.

5. Brabant blijft onderzoek doen naar de behoeften van Brabanders: hoe reizen ze, waarom en wat betekent dit voor innovaties?