Brabander uit krakerswereldje ontkent dreigtweets naar Mark Rutte: ‘Ik heb niks met vuurwapens’

Brabantse carnavals­kra­ker­ver­kie­zing: stuur jouw nummer in

Vorig jaar vierden we carnaval voor het eerst sober, heel sober. Het feestje vond vooral digitaal plaats. En dat was gelukkig mogelijk omdat er nog een hoop carnavalsplaten gemaakt werden. Carnaval 2022 ziet er misschien nog niet uit zoals we gehoopt hadden, maar dat is geen reden om de carnavalskrakerverkiezing te schrappen. We gaan gewoon weer op zoek naar de beste meedeiner, de vrolijke noot, het beste Brabantse carnavalsnummer!

13 januari