Brabander krijgt 'iets meer lucht' met heropening campings en vakantieparken

ROAZ: 'Brabantse ziekenhui­zen moeten strenger selecteren welke behandelin­gen écht nodig zijn’

9:37 Brabantse ziekenhuizen zullen voorlopig scherper moeten kiezen welke behandelingen noodzakelijk zijn voor ‘reguliere’ patiënten. Tot een vaccin is ontwikkeld, zullen coronapatiënten structureel capaciteit in de zorg bezet houden, waardoor minder ruimte beschikbaar is voor veel andere behandelingen. Dat zegt Bart Berden, voorzitter het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ).