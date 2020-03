Brabander Joey (21) verbijsterd na appje van arts: ‘Was ik de eerste doodzieke Nederlander met corona?’

De Helmonder is verbijsterd als hij donderdag het appje van de arts uit Indonesië krijgt. Hij is alweer terug van zijn reis door Azië, maar nu pas weet hij waarom hij twee maanden geleden met hoge koorts in een ziekenhuis belandde. Hoewel zijn bloed daar zes keer werd afgenomen, testten artsen toen nog niet op het virus. Het was té nieuw en Wuhan (China) leek vooral nog erg ver weg. ,,Ik heb nu zelf ondervonden hoe makkelijk je het kan krijgen en dat iedereen er erg ziek van kan worden. Ook jonge mensen als ik”, is nu zijn boodschap.