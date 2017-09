Brabander Jermaine de Wind (27) overleden na strijd tegen hersentumoren

TILBURG - Jermaine de Wind uit Tilburg is op 27-jarige leeftijd overleden. Dat melden verschillende vrienden en familieleden op Facebook. Dit jaar startte nog een inzamelingsacties voor de bestrijding van zijn hersentumoren. Ook schreef hij een boek 'Opgeven is geen optie'.

Volgens de familie was het 'een kwestie van tijd tot Jermaine overleed'; hij was al langere tijd ernstig ziek. De vader van twee kinderen, Hayley en Noah, kreeg op zijn 18e na een epileptische aanval te horen dat hij een hersentumor had. ,,Ik werd geopereerd en ging er vanuit dat ik genezen was."

Toch bleek het foute boel. In 2015 bleek de ziekte terug te zijn, maar na chemotherapie leek de groei van de tumor geremd. In december 2016 kreeg Jermaine weer slecht nieuws: de tumoren waren terug en het zag er niet goed uit.

Inzamelingsactie

Begin dit jaar startte Jermaine met familie en vrienden via de stichting Main Life een inzamelingsactie om zijn acht agressieve hersentumoren te bestrijden. Zijn prognose was toen anderhalf jaar.

In Nederland kreeg de fitnessinstructeur en vader van twee kinderen te horen dat hij is uitbehandeld, maar vast houdend aan zijn credo 'opgeven is geen optie', knokte Jermaine door. ,,Ik wil mijn kinderen Hayley en Noah zien opgroeien en oud worden met mijn vriendin Lisette," vertelde hij in deze krant.

Jermaine de Wind.

Risicovolle behandeling

Bij de Burzynski kliniek in Texas zag Jermaine in een risicovolle en omstreden behandeling zijn laatste redmidddel. In januari begon hij met het inzamelen van de benodigde 250.000 euro. Al gauw werd het bedrag voor de eerste behandeling gedoneerd. In februari vertrok Jermaine naar Amerika en in april kreeg hij het goede nieuws dat zijn tumoren waren verdwenen.

In totaal werd 166.000 euro opgehaald. Dat was niet genoeg om het laatste gedeelte van zijn behandeling (het slikken van de dure medicijnen) af te maken. Op 21 juli was, zo schreef de vriendin van Jermaine op zijn Facebookpagina Main Life 'de nachtmerrie werkelijkheid geworden'.

Jermaine en zijn zoontje

Pingpongbal

,,We kregen te horen dat een tumor zo groot als een pingpongbal zijn plek aan het opeisen is in jouw hoofd. Je keek me aan en zei met veel overtuiging: 'Oké, het is echt klaar'. Drie dagen later kreeg je een zware epileptische aanval. Niet meer kunnen bewegen, slikken of praten. Het ging binnen een week razendsnel achteruit."

Sinds 31 juli verbleef Jermaine in een hospice. Jermaine en zijn vriendin Lisette bedanken iedereen voor de donaties, inzamelingsacties en betrokkenheid.

Jermaine's wens, een boek schrijven om zijn levensverhaal te kunnen vertellen, is uitgekomen. Sinds vorige maand is zijn boek Opgeven is geen Optie, geschreven door Ineke van Pelt, te bestellen.