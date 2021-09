Brabander die Rutte met raket wilde bestoken, krijgt celstraf en moet in behandeling

Mis­bruik-op­pas werkte ook voor alarmcen­tra­le, websites screenen babysit­ters niet

22 september EINDHOVEN - De Limburgse oppas die zeven jonge kinderen zou hebben misbruikt in en rond Eindhoven, werkt op een alarmcentrale. Ze had bovendien een verklaring van goed gedrag. Al is die niet verplicht op speciale websites voor oppaswerk.