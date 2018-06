Brabander (48) vrijgesproken van mishandeling ex-vrouw: 'Hij sloeg mijn tand los'

DEN BOSCH/CUIJK - Een 48-jarige Cuijkenaar is woensdagmiddag door politierechter C. Bruens in Den Bosch vrijgesproken van het mishandelen van zijn toenmalige vrouw in juli 2016. Er waren geen getuigen van de klappen die de man zou hebben uitgedeeld. Het was volgens de rechter bovendien niet zeker dat het tandletsel van het vermeende slachtoffer was ontstaan door geweld.

Ze hadden ruzie gehad over het eten, vertelde de Cuijkse vrouw in november 2016 tegen de politie. ,,Mijn man spuwde me in het gezicht”, verklaarde zij. De verdachte zou haar vervolgens meerdere klappen hebben verkocht. Een stuk tand kwam daardoor los te zitten. Het slachtoffer wilde de politie bellen, maar de 48-jarige Cuijkenaar pakte haar telefoon af, beweerde ze. De volgende dag ging de vrouw naar de tandarts. Daar vertelde ze dat ze door haar man was geslagen. Het incident vond volgens de Cuijkse plaats op 24 juli 2016. Ze durfde pas aangifte te doen nadat ze in oktober bij de verdachte wegging.

Advocaat C. Majoie zette grote vraagtekens bij het verhaal van de vrouw. Waarom kon zij bijvoorbeeld wél de tandarts bellen, maar niet de politie? Waarom was ze sowieso niet meteen naar het politiebureau gelopen? De verdachte dacht zelf dat de vrouw het geweld had verzonnen om een betere positie te krijgen in het conflict over de bezoekregeling van de kinderen. De aangifte zou een paar dagen voor een hoorzitting over de voogdijregeling zijn gedaan.

Officier van justitie K. van Vroenhoven geloofde de Cuijkse wel. Zij wees de rechtbank op verklaringen van de kraamzorg die verhaalden over een 'explosief gedrag' van de Cuijkenaar. De tandarts bevestigde bovendien het verhaal van de kapotte tand.