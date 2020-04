Zelfs de rechtspraak moet nu kronkelen

Politierechter Van Vliet heeft zijn vonnis uitgesproken, de zaak is klaar. Totdat zich toch nog een probleempje aandient. ,,Sorry, maar ik heb niet gehoord wat mijn straf is”, meldt de verdachte. ,,Kunt u het nog een keer herhalen?” Die verdachte, een 29-jarige vrouw uit Utrecht, zit op deze maandagmiddag niet voor de neus van de rechter, maar in een kamertje van de gevangenis in Zwolle, op ruim 130 kilometer afstand van de rechtbank in Den Bosch. En op het moment suprême blijkt de videoverbinding tussen de gevangenis en het Paleis van Justitie weggevallen. Geen probleem: de politierechter vertelt nogmaals wat de straf is: drie maanden cel, waarvan één voorwaardelijk, voor de mishandeling van twee medewerkers van ggz-instelling Reinier van Arkel in Vught.