Vader Rob verloor zoon bij bizar ongeval: ‘Weet niet of ik ooit nog kan zeggen dat het goed gaat’

Ook Brabant had een grote rol in de slavernij, een van de wreedste plantage­houd­sters kwam zelfs uit Bergen op Zoom

TILBURG/BERGEN OP ZOOM - Brabant speelt een onderbelichte rol in het Nederlandse slavernijverleden, waarvoor premier Rutte maandag sorry zegt. Maar de sporen zijn diep: de beruchte slavenhoudster Susanna was van Brabantse komaf, Tilburgse textielfabrikanten verdienden er gretig aan en de Vrede van Breda wakkerde de slavernij alleen maar aan.

19 december