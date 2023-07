Timmerfabriek Van Schijndel mag uitbreiden, buurt heeft het nakijken

Motorrij­der rijdt zonder rijbewijs met hoge snelheid door Helmond en lapt regels aan laars

HELMOND - Een 29-jarige motorrijder reed dinsdagochtend met te hoge snelheid over de Europaweg in Helmond. Daarnaast maakte hij ook een wheelie op de weg en haalde rechts in. Bij zijn aanhouding bleek dat hij geen motorrijbewijs en geen verzekering had. Ook moest hij nog elf dagen de gevangenis in.