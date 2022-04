Rex eert broer met postuum literair debuut: ‘Tjeerd wilde na zijn dood graag vereeuwigd worden met uitgave van De Wespen’

5 jaar geleden overleed Tjeerd. Waarom komt het boek er nu pas?

,,Hij had het al af voordat hij overleed, maar is er zelf niet toe gekomen om het uit te geven. Deels uit onzekerheid. En deels omdat hij er geen behoefte aan had, dacht ik. Maar dat laatste bleek niet te kloppen. In zijn laatste weken liet hij zich ontvallen dat hij na zijn dood graag vereeuwigd zou willen worden met de uitgave van De Wespen.



Zo heet het boek waar hij jarenlang aan heeft gewerkt. Toen ik lange tijd na zijn overlijden eindelijk de moed had om het te lezen, was ik meteen verkocht. Ik ben niet objectief, maar vind De Wespen een prachtig verhaal dat het verdient om door veel meer mensen gelezen te worden.”