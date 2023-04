Lelijk of mooi? Dit is het nieuwe logo van Den Bosch. ‘Een embleem, veel Bosscher kun je het niet krijgen’

Groen Hart ‘Stikstof­de­bat moet ook over natuur dichtbij huis gaan’, zegt tuinvogel­ken­ner Antoon Verhoeven

BEEK EN DONK - In de discussie over stikstof en de slechte staat van de natuur gaat het volgens Antoon Verhoeven veel te vaak alleen over natuurgebieden. Boerenland en het groen in je eigen voor- en achtertuin verdienen meer aandacht, zegt de Beek en Donkenaar in de ED-serie Groen Hart.