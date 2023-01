Komische kletspraat op Budelse zittingsavonden

Twee tieners

Tigo Compen (Stan het Levend Standbeeld) en Jop Kuipers (bloemist Piet Margriet) traden vorig jaar ook al op in De Borgh, maar toen nog in de jeugdton tijdens de finale van Carnavals Cup Cranendonck. Het is nog even afwachten of hen eenzelfde carrière wacht als topper Tom van Osch, maar dankzij de twee tieners lijkt het met de toekomst van het tonpraten in Budel wel snor te zitten. Dat zat het ook bij het optreden van Van Osch zelf. Zijn nieuwste buut als skileraar had verreweg de grootste grapdichtheid.