‘Je slachtoffer voelen heeft geen zin’ vindt Thijs Honing. ‘Wel het vinden van een oplossing’

Davine Perik wint Tilburgs Cabaret Festival

TILBURG - Davine Perik is winnaar van het Tilburgs Cabaret Festival. Zij won zowel de prijs van het publiek als van de jury. In bioscoop Cinecitta stonden drie cabaretières en een Duitse comedian in de finale. Perik versloeg Els Degryse, Maaike Dirkje Hop en oosterbuur Tobias Tonch.