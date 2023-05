Grondleggers dorpscoöperatie Lierop blikken terug: ‘Je inzetten voor anderen en ook hulp terugkrijgen’

Voets Speciali­tei­ten Schijndel neemt failliete branchege­noot over

SCHIJNDEL - Het Schijndelse famieliebedrijf Voets Specialiteiten neemt alle activiteiten over van de failliete branchegenoot Foodelicious. Dat heeft een magazijn in Bergschenhoek, een webshop en een delicattessenwinkel in Rotterdam.