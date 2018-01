Boze boeren over zoveelste fraude: 'Dit zijn rotte appels die het verpesten'

Waterdicht

LTO Nederland kan er evenmin iets over zeggen. Maarten Leseman, woordvoerder LTO Nederland: ,,We hebben geen enkel idee, dit soort informatie wordt aan ons niet gegeven. Maar voor het imago van de sector maakt dat ook niet uit. Voor ons is belangrijk hoe we dit soort zaken kunnen voorkomen. De sector komt ieder jaar weer in het nieuws door fraude. We moeten uitzoeken hoe het nu precies zit, hoe dit kan en kijken waar de potentiële mazen in de regelgeving zitten. Hoe we die waterdicht kunnen krijgen.’’

Natuurlijke dekking

Broer Jos Pijs uit Etten-Leur is eveneens melkveehouder en voorzitter van de Etten-Leurse ZLTO-afdeling. Ook hij zegt geen idee te hebben of er boeren in de regio gefraudeerd hebben met kalveren. ,,Wij zijn via de ZLTO geïnformeerd, maar weten niet meer dan wat via de pers bekend is gemaakt. Ik denk dat het in deze regio meevalt. Ik vraag me alleen wel af hoe ze het gedaan hebben, want elke inseminatie wordt geregistreerd. Misschien is er natuurlijke dekking toegepast.’’ Hoewel de kwestie wel ter sprake wordt gebracht in het afdelingsoverleg, kan de afdeling verder niets doen, denkt Pijs. ,,We kunnen niet voor eigen rechter spelen.’’