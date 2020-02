Bouwvakker overleden na ongeluk Eindhoven: ‘Er werd geschreeuwd: er ligt iemand onder’

Hoe surfer Max van Noorden drie jaar na deze iconische foto de écht ongelijke strijd verloor

30 januari Een iconische foto is het, dat beeld van die eenzame surfer op de A2 rond Den Bosch. Hij is 25 jaar geleden gemaakt, op 5 februari 1995. Zowel de snelweg als het polderland van het Bossche Broek was in januari 1995 ondergelopen. Den Bosch dreigde te verdrinken. Twee jaar geleden schreef BD-columnist Henk Mees dit artikel over surfer Max van Noorden, die nooit heeft mogen meemaken hoe iconisch deze foto is geworden.