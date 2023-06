Bouwruzie in Stiphout gaat nóg langer duren na vonnis rechter: ‘Dit kan er ook nog wel bij’

Pastor Henk Janssen: ‘God en mijn vrouw, die verdringen elkaar niet’

Ziekte en de wens om zijn kinderen en kleinkinderen vaker te zien, deden pastor Henk Janssen (74) in 2020 besluiten halve werkweken te gaan draaien. Hij stapte over van Groesbeek naar de Heilige Martinusparochie in Cuijk. Daar denkt hij nog elke dag aan zijn 23 jaar geleden overleden vrouw.