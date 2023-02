Bouw Ripspark in Gemert start eind dit jaar

CDA-minister Wopke Hoekstra viert voor het eerst carnaval: ,,Blij dat ik dat bij de geiten en bokken in Boxmeer kan doen”

Aan tradities moet je vasthouden, vinden ze bij carnavalsvereniging De Geitenbok in Boxmeer. En dus was er in de persoon van CDA’er Wopke Hoekstra zaterdagavond weer een prominent politicus op de pronkzitting van de club. De minister van buitenlandse zaken schaarde zich daarmee in een rijtje met onder anderen Ruud Lubbers, Wim Kok en Mark Rutte. Om er maar een paar te noemen. De laatste was Mona Keijzer.

11:53