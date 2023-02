Bouw luxe vakantiepark op locatie Zwarte Bergen start begin 2024

Sigrid Calon ontwierp kunst voor dure hotelka­mers in Japan, maar ook de gouden wand in de Emmapassa­ge

TILBURG – Wie logeert in de peperdure hotelkamers in het Marriotthotel in Osaka, Japan, ziet op de wand textielkunst die is ontworpen door Sigrid Calon. Maar ook in Tilburg is haar werk te zien. Ze bedacht de gouden gevel bij Mango in het nieuwe winkelgebied.