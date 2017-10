Bouw Jumbo Foodmarkt in Tilburg gestart: 'Een lichte vorm van gerechtigheid'

'We moeten De Druiventros weer hot maken', maar hotel wordt aan alle kanten afgekraakt op RTL4

9:19 BERKEL-ENSCHOT - Het is er gehorig, vies, karig en vooral gedateerd. De reacties op boekingswebsites geven een pessimistisch beeld van het opvallende hotel De Druiventros bij de oprit van de A65 bij Berkel-Enschot. Ook Herman den Blijker en Willem Reimers lieten woensdagavond weinig heel van het noodlijdende hotel. Zij waren in hun nieuwe programma Herrie in de Druiventros op RTL 4 keihard: ,,Het is lelijk. Gedateerd.''