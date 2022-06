Boswachter zet drone in voor start maaiseizoen: acht reekalfjes gered

Boswachter Erik de Jonge loopt de komende periode met een vrijwilliger de weilanden in Brabant af waar wordt gemaaid. Daarover maakt hij afspraken met de boeren. ,,Vanochtend lieten wij een drone over de weilanden vliegen. 's Ochtends vroeg is het gras nog koud en dan is het makkelijk om de dieren met de warmtecamera op te sporen.”

Reekalfjes blijven muisstil liggen

,,Als we ze op de beelden zien, dan lopen we naar de diertjes toe. Het mooiste is als ze zelf gaan rennen, dan jagen we ze al rennend de wei uit.” Als reekalfjes pasgeboren zijn, dan kennen ze volgens de boswachter nog geen angst en blijven ze vaak liggen. ,,We rapen ze met handschoenen op om te voorkomen dat ze door de moeder worden verstoten. Vanochtend vonden we een paar hele kleintjes. Die bleven muisstil liggen. We hebben ze opgepakt en in het bos neergelegd.”