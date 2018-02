Bossen weer ‘veilig’ na storm

Dat laatste is de nuchtere constatering van boswachter Floris Hoefakker van Staatsbosbeheer. ,,Gelet op de kracht van de storm is de schade in de regio Breda beperkt gebleven. Je merkt wel dat bomen die in vochtige grond staan eerder geknakt zijn dan andere bomen. Maar voor de natuur is dit helemaal niet slecht. Als omgevallen bomen geen gevaar opleveren voor de bezoekers van het bos kun je ze gewoon laten liggen. Dood hout zorgt weer voor nieuw leven. Insecten gaan daar graag inzitten en die insecten trekken weer vogels aan. Je moet een dergelijke storm zien als een natuurlijke invloed die uiteindelijk voordelig uitpakt voor de natuur.’’

Evenementen

Ook in de bossen op de Brabantse Wal is de kust inmiddels weer veilig. ,,We hebben vlak na de storm voor twee evenementen waarschuwingen afgegeven, maar daar is het bij gebleven. De belangrijkste publieke paden zijn geruimd en weer veilig. Omgewaaide bomen in de bossen zelf die geen gevaar opleveren, laten we liggen’’, zegt boswachter Alwin Brandt van Staasbosbeheer.

Veel natuur op de Brabantse Wal is in beheer van Brabants Landschap. Ook daar is het ergste ‘leed’ geleden. Boswachter Erik de Jonge: ,,We hebben hard gewerkt om alles weg te werken. Lang niet alle omgewaaide bomen zijn geruimd, maar dan heb je het over de bosgebieden die voor het publiek niet toegankelijk zijn. Alle paden en wegen zijn wel gecheckt. Wel roepen we mensen op om gevaarlijke situaties te melden, mochten daarmee geconfronteerd worden.’’

Stedelijke gebieden

De echte schade van de storm is te vinden in de stedelijke gebieden waar aardig wat huizen, andere opstallen en auto’s beschadigd zijn. Het Verbond van Verzekeraars berekent de schade in heel het land op zeker negentig miljoen euro. De schade aan overheidsgebouwen, bedrijven en agrarische gebieden is hier nog niet in opgenomen. Het duurt volgens de brancheorganisatie nog een tijd voordat die schade bekend is.

De stormschade blijft waarschijnlijk achter bij die van de grote stormen Kyrill op 18 januari 2007 en Christian op 28 oktober 2013: respectievelijk 175 en 115 miljoen euro schade. Volgens het Verbond van Verzekeraars trekken jaarlijks vier tot vijf stormen over het land. Dat levert jaarlijks een schade van gemiddeld 50 miljoen euro op.