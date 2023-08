Bosschenaren kunnen mening kwijt over stadspas, die in 2024 verschijnt

Voor de Dorpen: waar blijft onderzoek naar effect van Aldi Reek op midden­stand?

REEK/MAASHORST - Waar blijft het onderzoek naar de effecten van de Aldi-supermarkt in Reek op de middenstand in de regio? Het rapport had er al lang en breed moeten zijn en de fractie Voor de Dorpen wil weten hoe het zit. De partij heeft schriftelijke vragen gesteld.