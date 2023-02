Bosschenaar (54) vervolgd die dronken vriend niet hielp tijdens verdrinking in zwemplas IJzeren Kind

Het OM verdenkt de andere man ervan dat hij heeft nagelaten om hulp te verlenen aan zijn kennis, terwijl die in levensgevaar was. Dit is strafbaar gesteld in artikel 450 van het Wetboek van Strafrecht. De verdenking komt onder meer voort uit filmpjes van het incident en berichten die op de telefoon van de verdachten werden aangetroffen. Hij werd een dag later opgepakt.