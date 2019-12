Bosschenaar (29) in België voor de rechter: ‘Peuter invalide en blind na zware mishandelingen’

Boerenpraat Pakketten

9:30 MADE - En, een beetje rustiger nu? Deze vraag krijg ik met regelmaat van klanten in onze kaaswinkel. Laatst ook weer. Ik begon meteen te ratelen over de late oogst van de sojabonen dit jaar. En dat daarna de wintertarwe nog gezaaid moest worden, maar dat het te nat was. En tussendoor was ik de voorbeelden van onze kerstpakketten 2019 aan het bedenken. Deze moeten ook na twintig jaar nog verrassend en origineel zijn. En betaalbaar, met genoeg keuze in elke prijsklasse.