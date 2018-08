Bossche voorzitter bushcrafters: Verdachte Brech gaat zeker gevonden worden

DEN BOSCH - Als Jos Brech nog leeft wordt hij gevonden. Dat is de stellige overtuiging van Johan Mees, voorzitter van de Stichting Bushcraft Nederland. De verdachte van betrokkenheid bij de dood van de 11-jarige Nicky Verstappen in 1998 mag dan ervaren zijn om de in de bossen te overleven, maar ’ongezien rond blijven lopen gaat niet lukken’.