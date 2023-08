Bossche studenten reanimeren oproep voor eigen honk: 'De horeca heeft ons doordeweeks niet nodig’

Het corso moet nog beginnen, maar Klein-Zundertse Heikant heeft al een eerste prijs binnen

KLEIN ZUNDERT - Het corso in Zundert is komend weekend, toch heeft Klein-Zundertse Heikant al een prijs binnen. De buurtschap deed afgelopen zondag mee met het Blankenbergse corso, aan de Belgische kust. Een deel van de wagen die vorig jaar in Zundert won, sloot de stoet af.