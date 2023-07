Bossche Shivana is trots op haar voorouders: ‘Verzetsstrijders waren het. Dat moet ik telkens uitleggen’

‘Opmerke­lij­ke’ toename van files in Brabant, stijging van 36 procent

De ANWB concludeert uit hun laatste filecijfers dat de filezwaarte op de Nederlandse wegen flink is toegenomen. Vooral in Brabants was de stijging fors. Brabant is ook stevig vertegenwoordigd in de bovenste helft van de file top tien.