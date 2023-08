Bossche scouts lieten zich niet kisten door pech-Jamboree in Korea: ‘Je past je gewoon aan’

Komt het vroegere treinstati­on in Veghel er weer? ‘Ja, binnen 2,5 jaar gaat eerste schop de grond in’

VEGHEL - Het gaat er al lang over: wordt het oude treinstation van Veghel herbouwd voor toeristische doeleinden? ,,Het lukt. Binnen tweeënhalf jaar gaat de eerste schop de grond in”, is de heilige overtuiging van Piet van der Poel van Stichting Industrieel Erfgoed Meierij (SIEMei). ,,We hebben goud in handen.”