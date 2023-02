Bossche rugbyer Peters werd tijdens een vakantie ontdekt en is nu de jongste international bij Oranje

Op kosten van de Nederlandse rugbybond mocht Thymo Peters vorige week vanuit het Zuid-Franse Perpignan naar Den Bosch reizen. De Bosschenaar, die voor de beloften van de rugbyclub USA Perpignan uitkomt, was namelijk voor het eerst geselecteerd voor het nationale team, dat deze weken drie interlands afwerkt. En dan heb je dergelijke privileges.

Jongste international

Bij het EK onder 20, waar Nederland tweede werd, was Peters al in positieve zin opgevallen en werd al gefluisterd dat hij weleens snel door zou kunnen stromen naar het grote Oranje. En dat gebeurde. In de interland in en tegen Spanje maakte hij zijn debuut. ,,We verloren met 28-20, maar dat is niet zo slecht als je bedenkt dat Nederland een jaar geleden nog met 43-0 klop kreeg van de Spanjaarden”, vertelt Peters, die de jongste international is bij Oranje. ,,Dat is wel even wennen. In Frankrijk speel ik alleen met leeftijdgenoten; nu sta ik op het veld met gasten die getrouwd zijn of zelfs al vader.”

Peters begon in de basis en bleef zestig (van de tachtig) minuten staan. ,,De bondscoach was tevreden, zei hij. Waarom ik niet de hele wedstrijd speelde? Dat heeft ook te maken met mijn schouder, waar ik al een tijdje last van heb. In Frankrijk is er al twee keer een injectie in gezet. En voor elke wedstrijd neem ik pijnstillers, daar begin ik al een dag vantevoren mee. En dan gaat het wel.” In de bus op weg naar het vliegveld na de wedstrijd in Spanje kreeg Peters een petje (ofwel cap) overhandigd; gebruikelijk na een interland-debuut. ,,Dat hangt nu mooi op mijn kamer. Elke keer als ik het zie, dan ben ik trots.”

Georgië

Zaterdag hoopt ‘prop’ Peters (1.78 meter en 133 kilo) ook weer mee te mogen doen in de thuiswedstrijd in Amsterdam tegen het sterke Georgië en een week later in het uitduel met Duitsland. ,,We spelen zeg maar op het tweede niveau van de Six Nations League”, aldus Peters. ,,Alleen doen er bij ons acht landen mee, verdeeld over twee groepen.”

Tijdens deze interlandperiode zou hij op kosten van de bond in een hotel kunnen verblijven vlakbij de trainingslocatie van de nationale ploeg in Amsterdam, maar Peters koos voor zijn ouderlijk huis in Den Bosch. ,,Niks slaapt lekkerder dan je eigen bed, toch? En ik vind het leuk om familie en vrienden weer even te zien.”

De oud-speler van The Dukes vertoeft al een paar jaar in Perpignan, waar hij bij toeval werd ontdekt tijdens een vakantie met zijn ouders. Hij raakte in een sportzaak in gesprek met de eigenaar, die goede connecties heeft met de directeur van de rugbyclub in de Zuid-Franse stad. Daar richt hij zich bijna volledig op het rugby. ,,Het enige wat ik ernaast doe, is het volgen van Franse les. Dat gaat me best goed af. Wel zo handig als je goed kunt communiceren met je teamgenoten, al zitten er ook een paar Belgen die ook Nederlands kunne praten.”

Zaakwaarnemer

Bij zijn club speelt Peters meestal op positie 1 (vooraan in de scrum), bij Oranje was dat tegen Spanje positie 3. ,,Op 1 heb je één tegenstander tegenover je, op 3 zijn dat er twee", doceert hij. ,,In Frankrijk zijn de jongens op 3 de best betaalde spelers.” Hij hoopt volgend jaar een echt contract te krijgen, nu is het nog kost en inwoning en een premie per gespeelde wedstrijd. ,,Ik hoop daar in het eerste team terecht te komen. Of ergens anders. Sinds kort heb ik contact met een zaakwaarnemer, die me gaat adviseren. Het zou mooi zijn als ik straks fullprof zou kunnen worden.”