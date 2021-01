Bossche kickbokskampioen Robin van Roosmalen geopereerd na ernstig ongeluk: ‘Bedankt voor alle steun’

Nieuwsover­zicht | Brabantse huisartsen bezorgd over Britse coronavari­ant - Duizenden euro's opgehaald voor gestolen K’NEX-reuzenrad

13 januari De zorgen over de Britse variant van het coronavirus worden groter, nu Jaap van Dissel vanmorgen de Tweede Kamer bijpraatte over de stand van zaken. Dat heeft ook gevolgen voor de maatregelen. Zo wordt er serieuzer nagedacht over een avondklok. Er was vandaag ook goed nieuws: het vaccineren van ouderen start begin volgende week al op de eerste plaatsen in Brabant en er is heel veel geld opgehaald voor Anton van der List, de K’NEX-opa wiens reuzenrad vorige week is gestolen. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van woensdag.