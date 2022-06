Bossche journalist Eric Alink heeft zijn zin: hij staat niet meer op lijst van potentiële staatsvijanden

Speciaal­bier in trek: dit drinken Brabanders in het zomersei­zoen het liefst

Met bijna een verdrievoudiging van het aantal bierbrouwerijen in onze provincie de afgelopen vijf jaar, valt er nog weinig te ontkennen: Brabanders houden van bier. Niet alleen de reguliere pils maar ook het speciaalbiertje is steeds meer in trek. Met de zomer voor de deur - bij uitstek het seizoen om de barbecue af te stoffen en het bier koud te zetten - kijken we naar de trends.

