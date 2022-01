Bossche burgemeester eist namens 13 gemeenten 200 miljoen van het Rijk: ‘Aan afspraken houden’

Video KIJKTIP | Geen vlugge nieuwjaars­duik, maar in het koude water blijven zitten: 'Ik voel mij herboren'

Een andere nieuwjaarsduik dan normaal voor tientallen mensen in Helmond. Zij doen het via de Wim ‘The Iceman’ Hof-methode. Bij deze duik ga je niet er even vlug in en er dan weer uit, maar blijf je twee minuten in het koude water zitten. ,,Het is een kwestie van volhouden. Zodra je eruit komt voel je je herboren”, vertelt een van de deelnemers.

