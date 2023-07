Bospop en andere evenementen in de regio afgelast vanwege weersverwachting

gtc rally Sensatie in de maak: Roald Leemans gaat de Nacht in als leider van de GTC Rally

Met nog vier klassementsproeven te rijden is er een sensatie in de maak in de West-Brabantse GTC Rally. Roald Leemans, een 26-jarige outsider uit Raamsdonksveer is onderweg om in een gehuurde VW Polo R5 de voor het Nederlands kampioenschap meetellende wedstrijd te winnen. ,,Echt bizar", vindt ook de man die als monteur werkt in het autobedrijf van zijn vader Ronald Leemans, die in het verleden als eens als derde finishte in de populaire rally.