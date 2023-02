Boskantse Lèpkes vieren carnavalesk jubileum, 55 jaar verdeeld over 2080 foto’s: ‘Mensen konden voor elf gulden lid worden’

De fotoborden tonen klappers uit 55 jaar carnaval: geschminkte kindergezichten, optochten, wagens, het boerenbruidspaar op de kar, hippies op de motor, het dansmariekesfestijn en carnavalsvierders uit de hele omtrek. Want de Boskantse Lèpkes kenden net als elke carnavalsclub ook hun dips maar kwamen er telkens sterker uit.

Voorzitter Twan Smolders: ,,Dat komt doordat Boskant maar één carnavalsvereniging heeft. Naast carnavalsactiviteiten organiseren we activiteiten voor jong en oud waaronder Boskant kermis. Tel daarbij op de saamhorigheid en de werklust in de club en je hebt een vereniging van ruim honderd volwassen Lèpkes en zestig kinderen.”

Stientje hield van reuring

Terug naar 55 jaar geleden. Marien van Hastenberg - Marien d’n Boer op z’n Boskants - runde een café. Zijn dochter Stientje hield van reuring en wilde dat de kroeg actief deelnam aan carnaval. ,,Zij was degene die de naam verzon”, vertelt broer Joan van Hastenberg.

,,Bij ons in het café dronk een vrijgezel elk weekend enkele biertjes. Hij werd nooit dronken maar ging altijd zingend naar huis. Bij de oprichtingsvergadering lanceerde ons Stientje de naam Lèpke, dat betekent: een lollige drinker. Die naam werd gelijk goedgekeurd en die houden we.”

Geld voor missielanden

Joan van Hastenberg is 54 jaar lid van De Lèpkes en nog altijd is carnaval een feest voor hem. Hij herintroduceerde de boerenbruiloft - ooit een elitefeest - tot bruiloft voor ‘gewone’ mensen. ,,Rooise verenigingen stonden er niet achter vanwege de kosten. En ik besloot: als de boerenbruiloft geld opbrengt is het voor de Lèpkes, als het geld kost betaal ik het uit eigen zak. En het werd een succes dat nu voortgezet wordt in themahuwelijken.”

Hij vervolgt: ,,Ook onze sjaggelmèrt was wijd en zijd bekend en leverde zoveel op dat ons Stientje geld overmaakte naar de missielanden. Rond 1990 was er een dip. We hadden wel geld, maar niet genoeg leden. We benaderden Boskantse verenigingen en mensen konden voor elf gulden lid worden mits ze plaatsnamen in een commissie. De kinderen van de basisschool liepen mee in de optocht en als je de kinderen hebt, dan komen de ouders vanzelf.”

Dweilen van kroeg naar kroeg

Twan Smolders (41) ging als jongeman in op de uitnodiging van Van Hastenberg om met de club van kroeg naar kroeg te dweilen. Smolders: ,,Ik was verkocht. En een jaar later zat de halve borrelbus vol vrienden die meedweilden.”

Met Edward van den Elsen leverde De Lèpkes haar eerste Prins van Papgat. Dat gaf het Boskantse carnaval nog meer een boost. Twan Smolders was zelf drie jaar Prins van Papgat vanwege corona. ,,Maar we richten ons niet alleen op Boskant. Het is belangrijk dat er verjonging is maar ook dat carnaval breed gedragen wordt. Wij hebben geluk dat onze wagenbouwers bij Van den Berk terechtkunnen. Maar andere clubs dienen ook een bouwlocatie te hebben anders heeft bouwen voor ons weinig zin. En dat is een toekomstig groot aandachtspunt.”

Wie De Lèpkes een warm hart toedraagt is zondag vanaf 12.55 uur welkom in horecabedrijf De Vriendschap in Boskant.