Boris van Schuppen gaat door waar anderen stoppen: ‘Ik wil de grote man van NAC worden’

Nieuwsover­zicht | Door foutje geen marechaus­see paraat bij rellen Eindhoven - Al 100.000 euro voor klompenma­ker via crowdfun­ding

Door een inschattingsfout was de marechaussee niet beschikbaar toen Eindhoven begin dit jaar kort en klein geslagen werd door relschoppers. In Tilburg is bij een studente haar doctoraat geweigerd, tot verbijstering van een oud-hoogleraar van de TiU. Verder is in West-Brabant de eerste carnavalsoptocht dinsdag geschrapt en een storing bij het registratiesysteem van de GGD zorgde voor problemen bij vaccinatielocaties en teststraten. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van dinsdag 21 december.

21 december