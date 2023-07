‘Bord 30 km/uur niet noodzakelijk’: rechter wijst aansprakelijkheid Laarbeek voor dodelijk ongeval af

Petra kreeg na een burn-out haar leven weer op de rit dankzij Campus Vitaal in Best, en nu doet ze wat terug

BEST - Veel te veel hooi op je werk-vork nemen en je overal verantwoordelijk voor voelen: dan ligt een burn-out op de loer. Het overkwam Petra Bakker. Ze re-integreerde uiteindelijk via Campus Vitaal in Best.