Boombeschermers boos: gemeente geeft groen licht voor kap eiken bij Deurnese molen

Oirschot verlengt noodopvang asielzoe­kers met een jaar: ‘Dit is het bewijs dat het ook goed kan gaan’

OIRSCHOT – Problemen met asielzoekers? Niet in Oirschot. Daar gaat de opvang van gezinnen en minderjarige asielzoekers zo goed dat de noodlocatie in de voormalige verslavingskliniek in ieder geval tot 18 mei 2024 open blijft. ‘Afgezien van wat pubergedrag loopt het gewoon’, laat burgemeester Judith Keijzers-Verschelling weten.

10:00