Bomvolle stallingen in Tilburg Westpoint door winst loterijfietsen

Het was al behoorlijk chaotisch in de fietsenstallingen van de Westpoint, nog voordat bekend werd dat zoveel bewoners een fiets wonnen. Daarom was het bestuur van de woontoren al bezig met de vraag waar bewoners hun fietsen mogen stallen: in de fietsenstalling of op de grote autoparkeerplaats. In november zou dit besluit worden genomen. Maar nu er zoveel meer fietsen bijkomen, lijkt de oplossing nog verder weg.