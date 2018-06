Bommelding: station Den Bosch ontruimd, antiterreureenheid ter plaatse

DEN BOSCH - Het Centraal station in Den Bosch wordt donderdagavond ontruimd wegens een bommelding. Een onbekende man zou hebben gezegd dat hij een bom bij zich had.

De melding kwam rond 20.00 uur. De politie is massaal op de been. Al het treinverkeer is stilgelegd. De antiterreureenheid is iets voor 20.30 uur zwaar bewapend het station ingegaan. Ook een arrestatieteam en explosievenverkenners van de politie zijn ter plaatse. De Explosieven Opruimingsdienst is onderweg.

Het arrestatieteam onderzoekt een treinstel waar een verdachte tas is achtergelaten door een nog onbekende man. Hij zou hebben gezegd dat hij een bom bij zich had. Die trein staat stil en is leeg. In de omgeving wordt nog naar de man gezocht.

Ook is de politie in gesprek met diverse mensen en conducteurs. Agenten kijken of er beschikbare camerabeelden op of rondom het station zijn.

Het treinverkeer in de richting van Tilburg lag eerder op de avond al stil door een aanrijding.

Later meer.

Volledig scherm Het station van Den Bosch is ontruimd. © Bart Meesters

Volledig scherm Arrestatieteam gaat station in Den Bosch binnen. © Bart Meesters

Volledig scherm Bommelding op station Den Bosch. © Lauraine

Volledig scherm Station in Den Bosch ontruimd. © Rob Aarts