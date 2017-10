Bollenvloer is opeens verdacht na instorten parkeergarage op Eindhoven Airport

EINDHOVEN - De bollenvloer die gebruikt is in de deels ingestorte parkeergarage bij Eindhoven Airport ligt wereldwijd onder vuur. De oorzaak daarvan is een hardnekkig misverstand, constateert de radeloze Nederlandse leverancier. Onderzoekers concludeerden vorig maand dat wat hen betreft de oorzaak van de instorting moet worden gezocht in de betonplaten onder de bollenvloer. Bij de parkeergarage was de aanhechting niet goed omdat de onderlaag te glad was.

Voor Bubbledeck is het kwaad al geschied. Bij projectontwikkelaars is de naam besmet en ook gemeenten zitten soms op het verkeerde spoor. Zij inventariseren in opdracht van de minister risico-gebouwen. Sommige gemeenten hebben daarbij enkel gekeken waar de bollentechniek is gebruikt. ,,Het gaat heel slecht. Er komt geen enkele opdracht meer binnen. We zijn volkomen onterecht verdacht. Ik word er echt wild van", foetert Rob Plug (74) van het kleine Leidse bedrijf Bubbledeck.

Quote We krijgen door de gebeurtenis op Eindhoven Airport ongeruste vragen uit de Verenigde Staten, Azië en Zuid-Europa. Rob Plug van Bubbledeck

De bollenvloer is in Denemarken uitgedacht en daarna via diverse internationale bedrijven zoals die in Leiden wereldwijd uitgerold. Het Edvard Munch Museum Oslo, het op één na hoogste gebouw van Italië 'Torre Piemonte' (Turijn) en de Millennium Toren in Rotterdam bevatten allemaal bollen. Maar de parkeergarage-onderzoekers hebben het niet over Bubbledeck maar over zogenaamde breedplaatvloeren, dunnere platen van prefab-beton. Plug: ,,We krijgen door de gebeurtenis op Eindhoven Airport ongeruste vragen uit de Verenigde Staten, Azië en Zuid-Europa."

Het Eindhovense vastgoedduo Foolen & Reijs heeft een order voor de bollenconstructie geannuleerd voor het TD-gebouw (160 appartementen) in Eindhoven. ,,Op het dak komt een penthouse met een grote overspanning. De vloer met bollen geeft nu toch geen fijn gevoel", bekent Lee Foolen. ,,Ik heb er niet genoeg verstand van om mijn hand in het vuur te steken voor die vloer. Dus hebben we een iets duurdere, iets minder efficiënte oplossing gekozen."

Verkeerde gebouwen

Ondertussen blijkt een deel van de gemeenten de afgelopen weken dus op zoek geweest naar de verkeerde gebouwen. Zoals de gemeente Eersel: ,,De Bubbledeck-vloeren van Eindhoven Airport hadden de hoogste prioriteit. Die inventarisatie hebben we afgerond", laat een woordvoerster weten, die daaraan toevoegt 'intensief contact' te hebben met een Eerselse eigenaar van een gebouw met Bubbledeck-vloeren. Maar een brief van minister Plasterk die daags na de presentatie van de resultaten over de parking werd verstuurd, rept daar juist met geen woord over. De gemeente laat weten een nieuwe inventarisatie te zijn gestart.

Toch denkt hoogleraar Simon Wijte van de Technische Universiteit Eindhoven, tevens als onderzoeker ingeschakeld bij het onderzoek naar de parkeergarage, dat de meeste gemeenten, vooral de grotere, over voldoende deskundigheid beschikken. ,,Bij de kleinere is dat wat minder maar die huren vaak deskundigheid in van gemeentelijke samenwerkingsverbanden." Overigens zetten bouwbedrijven en toeleveranciers wel degelijk vraagtekens bij de kennis van gemeenten als het gaat om bouwtoezicht.

Verdomd lastig onderzoek

Wijte wijst erop dat de door Plasterk gevraagde inventarisatie geen sinecure is. ,,Ook de constructeurs en bouwers zijn erbij betrokken. Gemeenten over een archief met gebouwen, maar heel gedetailleerde informatie over de precieze samenstelling van bijvoorbeeld vloeren zit daar niet in. Die moet opgevraagd worden bij de betrokken bedrijven en vervolgens bestudeerd worden. En dan is pas de eerste stap genomen. Het is een verdomd lastig onderzoek. Dit kan nog weken of zelfs maanden gaan duren."

Er blijkt werk aan de winkel want in de regio moeten waarschijnlijk tientallen gebouwen nader bekeken worden op de veiligheid van de gebruikte betonnen constructies. Dat verwacht in elk geval directeur Leon Mevis van constructeur Van der Laar uit Eindhoven. Zijn bedrijf heeft acht eigenaren de opdracht gekregen de gebouwen te onderzoeken.