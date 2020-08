Boete van 10.000 euro voor Deurnese horecaondernemer

De boete van 10.000 euro werd woensdagochtend aan de ondernemer opgelegd. De eigenaar van de zaak had eerder een officiële waarschuwing gekregen, maar in juli werden bij de zaak door toezichthouders weer overtredingen ontdekt.

Daarop kreeg de horecaondernemer een zogenaamde last onder dwangsom opgelegd. Als er dan daarna weer een overtreding wordt geconstateerd, moet de boete ook daadwerkelijk betaald worden. ,,Dat gebeurde het afgelopen weekend. Er is wederom vastgesteld dat de ondernemer de regels niet in acht neemt, daarom moet hij nu 10.000 euro aan de Veiligheidsregio betalen”, aldus een woordvoerder van de gemeente Deurne.