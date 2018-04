Boerentenen? Palmkool? Nieuwe recepten met producten uit Brabant

In dat kookboek hoeft het overigens niet zozeer te draaien om die typisch Brabantse gerechten. Sterker nog, het moet wat nieuws zijn. Wat te denken van peultjes uit Brabant bijvoorbeeld. Die liggen in juni op je bord, en smelten op je tong, in tegenstelling tot die ingevlogen groene jongens die we met kerst willen. Het draait wél om de manier waarop de ingrediënten die straks op het menu staan gekweekt of gefokt worden. ,,Want Brabant is ook bulk", zegt Jan van den Broek van boerderij 't Schop uit Hilvarenbeek, die in zijn streekwinkel uitsluitend biologische producten verkoopt. Hij is een van de boeren bij wie de koks in spé later dit jaar op bezoek gaan. ,,Die bulkproductie is een doodlopende weg. Aandacht voor eten is heel belangrijk, respect ook. Dat moeten die kinderen leren."