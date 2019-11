Boerenorganisaties vrezen nieuwe acties dierenactivisten

Cijfers Hoogsei­zoen voor dieven: aantal woningin­bra­ken in Brabant stijgt met ruim 70 procent

9:00 Het aantal woninginbraken in Brabant neemt in de donkere maanden toe met ruim zeventig procent. Inbrekers slaan vooral graag toe in wijken in Eindhoven. Dat blijkt uit maandag bekendgemaakte cijfers van de InbraakBarometer, een initiatief van Interpolis.