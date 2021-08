Boeren verklaren oorlog aan giftig geel plantje: ‘Gigantische sluipmoordenaar’

Nieuwsover­zicht | Hockey­coach wordt online sensatie door Bollywood-ster - Nieuwe getuigen in zaak rondom carjacker

3 augustus Met overmacht fietsten de Nederlandse baanwielrenners, onder wie Harrie Lavreysen uit Luyksgestel, vanochtend naar goud op de Olympische Spelen. De 47-jarige hockeycoach Sjoerd Marijne uit Rosmalen werd ondertussen een grote hit op internet nadat een Bollywood-ster zijn tweet deelde. In Breda deed de politie vandaag meerdere invallen en in Eindhoven werd een Whatsapp-oplichter aangehouden. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van dinsdag.