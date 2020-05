Boeren rollebollend over straat, bestuur Farmers Defence Force valt uiteen

SINT HUBERT - Het rommelt flink bij de verschillende boerenorganisaties. Bij de actiegroep Farmers Defence Force heeft dat er nu toe geleid dat bestuursleden rollebollend over straat gaan, er een breuk is in het bestuur en voorzitter Mark van den Oever uit Sint Hubert onder vuur is komen te liggen.

Medebestuurslid Jeroen van Maanen, die namens FDF met landbouwminister Carola Schouten in gesprek was over stikstofmaatregelen voor boeren, wil dat Van den Oever aftreedt en noemt hem ‘het grootste gevaar’ voor de actiegroep. ‘Het is tijd dat de achterban zich uitspreekt en weer een andere Mark naar huis stuurt'.

Vorige week trad de voorzitter van de boerenbelangenorganisatie LTO, Marc Calon, terug omdat er geen draagvlak meer voor hem was bij de leden. Op diens vertrek was lang aangedrongen door onder meer Mark van den Oever.

Twijfels

Dertien boerenorganisaties hebben zich verenigd in het Landbouw Collectief, dat met het rijk overlegt over de maatregelen die moeten leiden tot vermindering van de uitstoot van boerenbedrijven. Ze zijn het nu onderling oneens over de vraag of dit collectief nog wel werkt, voorzitter Aalt Dijkhuizen heeft al aangegeven dat hij overweegt op te stappen.

De LTO is er uit gestapt, ook Agractie, NAJK en Netwerk Grondig hebben twijfels. terwijl er ook binnen de FDF verdeeldheid is over het door henzelf opgerichte Landbouw Collectief.

Jeroen van Maanen was woordvoerder van de FDF en zat namens het bestuur in het Landbouw Collectief. ,,Ik ga geen uitlatingen doen’’, is het enige commentaar dat hij wil geven over zijn vertrek uit het bestuur. Met hem is ook Daniëlle Hekman opgestapt, omdat het bestuur volgens haar ondemocratisch werkt. Ook een derde bestuurslid is vertrokken.

Quote Er zijn wel verschil­len van inzichten. En soms moet je als voorzitter een knoop doorhakken waar misschien niet iedereen het mee eens is Mark van den Oever

Knoop doorhakken

Voorzitter Mark van den Oever zegt dat het voor hem ‘een grote vraag’ is wat het probleem in het bestuur precies is. ,,Er zijn wel verschillen van inzichten. En soms moet je als voorzitter een knoop doorhakken waar misschien niet iedereen het mee eens is.’’

Hij heeft de opgestapte bestuursleden uitgenodigd voor een verzoeningsgesprek. ,,Maar ik heb nog geen reactie.’’

Van den Oever ligt al langer onder vuur, omdat hij geregeld wat ongenuanceerd uit de hoek kan komen. Zo trok hij de vergelijking tussen de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog en de behandeling van boeren in Brabant. Ook braken premier Mark Rutte en minister Carola Schouten al eens een overleg af na dreigende taal van Van den Oever en hebben Brabantse CDA’ers te maken hadden met ‘persoonlijke bedreigingen’ afkomstig van Farmers Defence Force.

Coronamaatregelen

Van den Oever heeft de toon van zijn uitlatingen altijd verdedigd. ,,We zijn met de harde toon groot geworden, dus die houden we bewust vast’’, zei hij eerder.

Volgens Van den Oever zorgt het niet meer fysiek kunnen overleggen door de coronamaatregelen in het bestuur 'voor meer spanningen'. ,,Omdat je elkaar niet meer kunt zien, verlopen vergaderingen anders.’’