Boeren opnieuw naar Brabants provinciehuis

De provincie constateerde destijds dat de hoeveelheid stikstof in natuurgebieden veel minder snel daalde dan beoogd. Dat leidde tot een ingrijpend besluit: boeren die stallen van meer dan 15 jaar oud hadden, dienen die veel eerder dan gepland te verduurzamen. Zij moeten volgend jaar een vergunning aanvragen; de stal moet dan voor 2022 klaar zijn. Nu de gevolgen van stikstof op natuur landelijk onder een vergrootglas liggen, zint het Rijk een vergelijkbare regeling. De voorwaarden daarvan zijn echter nog niet duidelijk, waardoor de kans bestaat dat Brabantse boeren aan andere, strengere regels moeten voldoen dan collega's elders in het land. Voor ZLTO is dat reden om andermaal in het geweer te komen tegen de Brabantse aanpak; de organisatie pleit al sinds het besluit van 7 juli 2017 voor uitstel. ,,Wacht nou even in Brabant tot er landelijk meer bekend is”, luidt de oproep van ZLTO-woordvoerder Mark de Jong. ,,Zodat je boeren niet nu al klem zet.”